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‘Aslantaş Kaya Mezarı’ ilk günkü heybetini koruyor Frig vadisinin en güzel eserlerinden Aslantaş ziyaretçilerin ilgi odağı Günümüze kadar ulaşmayı başaran eser, özellikle kabartma aslan figürleri ile dikkat çekiyor

İHA

‘Aslantaş Kaya Mezarı’ ilk günkü heybetini koruyor Frig vadisinin en güzel eserlerinden Aslantaş ziyaretçilerin ilgi odağı Günümüze kadar ulaşmayı başaran eser, özellikle kabartma aslan figürleri ile dikkat çekiyor

3 bin yıllık tarihe sahip olan Frig vadisinin Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında yer alan ‘Aslantaş Kaya Mezarı’, vadiye ziyarete gelen yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Günümüze kadar ulaşmayı başaran eser, özellikle kabartma aslan figürleri ile dikkat çekiyor.

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