Yalçın eğitime başlanacak okulları inceledi

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitimin başlayacağı okulları ziyaret ederek son çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Yalçın il ziyaretini Hocalar ve Kızılören ilçesine yaptı. Hocalar Kaymakamı Tunahan Nas 'ı makamında ziyaret eden Yalçın, ilçenin eğitim durumunu değerlendirdi. Yalçın daha sonra Hocalar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koyuncu ile beraber yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti. Hocalar Devlethan Şehit Murat Korkmaz İlkokulu'nu ziyaret eden Yalçın burada öğrencilerle sohbet etti.

1 Martta açılacak olan okullardaki hazırlıkları da inceleyen Yalçın, yüz yüze eğitim için tüm hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Yalçın gün boyu ilçe ziyaretlerini sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.