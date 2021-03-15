Tatilleri iskele çökmesi sonucu faciaya dönen mağdurlar 3 yıldır adalet arıyor Gittikleri tatilde çöken iskelede iki arkadaş bacaklarını kaybetti 1998 yılında çürük raporu verilen iskele kullanılmaya devam edince 2018 yılında adeta faciaya davetiye çıkardı

3 yıl önce Aydın Didim’de meydana gelen iskele çökmesi olayında bacaklarını kaybeden Afyonkarahisarlı iki kadın arkadaş olayın üstünden geçen zaman içerisinde savcılık tarafından iddianame hazırlanmamasına tepki gösterdi. Olayın meydana geldiği iskeleye 1998 yılında bilirkişi tarafından verilen çürük raporuna rağmen 2018 yılına kadar kullanılması ise akıllara durgunluk verirken, rapora göre kaza adeta geliyorum demiş.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.