Afyonkarahisar’da 'Kendin Yap Atölyesi' açıldı Bu atölyede çocuklar robot kodluyor Çocukların yaptığı robot ‘erik dalı’ oynuyor

Afyonkarahisar’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ‘Kendin Yap Atölyesi’nin açılışı gerçekleşti. Atölyede robotik kodlamadan sanat atölyesine kadar birçok alanda öğrencilere eğitimler veriliyor. Atölyede çocuklar tarafından kodlanan ve tasarlanan robotun 'erik dalı' oynaması ise şaşkınlıkla karşılanıyor.

Afyonkarahisar’da eski Kasımpaşa Ortaokulunda faaliyetlerine başlayan ‘Kendin Yap Atölyesi’ bünyesinde eğitim alan öğrenciler bilgisayar ortamında yaptıkları kodlama ile şerit takip eden araç, robot köpek ve erik dalı oynayan robotlara kadar birçok alanda robotik kodlama yapabiliyor. Kendin Yap Atölyesi’nin açılışını Vali Gökmen Çiçek, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın gerçekleştirdi.



Dünyada büyük bir yarış var

Açılış öncesi bir konuşma yapan Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, kendin yap projesine büyük önem verdiklerini belirterek, “Marifet iltifata tabidir. Kendin yap atölyeleri baktığımızda gerçekten Afyonkarahisar için faydalı bir faaliyettir. Burada emeği geçen herkese, İl Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere, Zafer Kalkınma Ajansına, tüm hocalarımıza ve atölyenin koordinatörüne verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek, kendilerini tebrik ediyorum. Biliyorsunuz dünyada büyük bir yarış var. Bu yarışta da büyük hedefi olan milletler galip gelecektir. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak hedeflediğimiz dünya üzerindeki on büyük ekonomi arasına, inşallah ülkemizi taşıyacağız. Büyük hedeflerden bir tanesi de gençlerin hedefidir. Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz 1453 yılında, genç yaşında İstanbul’u fetih ettiği zamanda bir çağı açarak, başka bir çağı da kapatmıştır. İnşallah onun yıldönümünde, 2053’ün kutlandığı yılda, gençlerimiz şanlı bayrağımızı daha da zirveye taşıyacaktır. Buna inanıyorum. Dolayısı ile gençler için yapılan bütün faaliyetleri destekliyorum, destekliyoruz” diye konuştu.



“Çocukların çözüm üretmesine de vesile olacak”

Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ise, Kendin Yap Atölyesi hakkında bilgi vererek, projenin 2 milyon 132 bin TL’ye mal olduğunu kaydetti. Yalçın, “21. Yüzyıl bilişim çağında refah seviyesi yüksek toplumlar arasında yerimizi alabilme yolculuğuna; çocuklarımızın küçük yaştan itibaren teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri, teknolojiyi eğitim hayatlarına dâhil etmek, öğrencilerimize her türlü öğrenim imkanı sunmanın gerekliliğine olan inancımızla devam etmekteyiz. Yeni nesil çocuklarımızın, teknolojiye, hızlı internete ulaşımı erken yaşlarda başlamaktadır. Ancak gelişen teknolojiye yönelik bilgi ve becerileri "dijital okuryazarlık" seviyesinin ötesine geçmemekte ve problemlere çözüm üretmek, daha verimli çalışmak ve öğrenmek gibi gerçek amaçlarına uygun şekilde kullanmamaktadırlar. İşte bu noktada bizlerin yenilikçi yaklaşımları, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize kazandıracağımız 21. Yüzyıl becerileri ile çocuklarımızın eğitim hayatlarının ilk yıllarında teknolojiyi üretim aracı olarak kullanmaları sağlanacaktır. Milli Eğitim sistemimizin ‘bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen ve düşünen bireyler’ hedefi doğrultusunda çocuklarımızın sadece hazır olan yazılımları tüketmesini değil, bilişim teknolojilerinin günlük hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm üretmelerine vesile olunacaktır” diye konuştu.



“Kendin Yap Atölyesi 2 milyon 132 bin TL’ye mal oldu”

Tüketen değil üreten nesilleri hedeflediklerini aktaran Yalçın, “Geleceğin çocukları esnek ve hiper verimli, yeni üretim modeli yapay zekâ, sanal ve arttırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri kullanacaklar ve bu yolda ilerlemeleri Kendin Yap Atölyeleri ve bu atölyelerin hayata daha çok geçirilmesi ile gerçekleşebilecektir. Bu istasyonlar çocuklarımızın teknoloji tüketen değil üreten nesiller olması amacının yanında ilkyardım becerilerini de içeren hayatta kalma becerileri ile sosyal hayatta kendilerini ifade edebilmeleri, özgüven kazanabilmeleri amaçlarını taşımaktadır. Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesinde 11 istasyon ve mobil atölyede 2 istasyon ile Emirdağ, Başmakçı, İscehisar, İhsaniye, Şuhut, Kızılören, Dinar, Çobanlar ilçelerinde bölgeye özgü birer istasyon yanında 21. yy. becerilerine uygun robotik kodlama atölyeleri ile bu amaçlarımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz. Yenep kapsamında ilimize kazandırılan yatırım bütçesi 2 milyon 132 bin TL’dir” dedi.

Açılışın ardından öğrencilerin tasarladıkları robotlar gösteri yaparak açılışa katılanlara bir sunum yapıldı. Sunum esnasında çocukların tasarladığı ve kodladığı bir robotun ‘erik dalı’ oynaması ise şaşkınlıkla karşılandı.

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