56 yaşındaki okul müdürü korona virüse yenik düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Naciye Nurettin Taktak İlköğretim Okul Müdürü İzzet Koçak 56 yaşında yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Krona virüse yakalanan Koçak, Bolvadin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koçak’ın cenazesi bugün Bolvadin ilçe mezarlığında toprağa verildi. Koçak'ın yaklaşık 3 haftadan bu yana korona virüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Koçak’ın ölümü Bolvadin eğitim camiasını yasa boğdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.