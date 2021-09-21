Başkan Algan, hayvansal gıda ve üretim durumunu açıkladı

Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nevzat Algan, ülkenin hayvansan gıda üretimi bakımından gerilediğini bildirdi.

Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Algan ile yönetim kurulu üyeleri il birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi. Algan yaptığı açıklamada, ülkenin hayvansal gıda üretimi bakımından gerilediğini belirterek, “12 Mart 1985 tarihinde kanun hükmünde kararname ile Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları kapatıldığını ve böylelikle kamu veteriner hizmetlerinin askıya alındı. Ayrıca, bu tarihten itibaren ülkedeki hayvan sayısının ve hayvancılık katma değerlerinin dramatik olarak azalarak, ülkemizin hayvansal gıda ve üretim bakımından önemli ölçüde geriledi. Hayvancılık Genel Müdürlüğünün 2010 yılında açılması ile bir nebze de olsa sektöre işin uzmanı Veteriner Hekimlerin aktif olarak hizmet etmesi amaçlandı ancak yetersiz kaldı” diye konuştu.

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