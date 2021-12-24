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Soğuk havada yapay sıcak su şelalesi bile dondu Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü Afyon'da dondurucu soğuklar hakim

İHA

Soğuk havada yapay sıcak su şelalesi bile dondu Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü Afyon'da dondurucu soğuklar hakim

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklıkları eksi 12 derecelere kadar düşünce Hüdai Kaplıcaları’nda yaklaşık 800 metre derinlikten çıkan yapay termal sıcak su şelalesi yer yer dondu.
Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta sonu yağan kar yağışının ardından soğuk havalar iyiden iyiye etkisini gösterirken kent genelinde sıcaklıklar özellikle sıfırın altında 1215 derecelere kadar düştü.
Afyonkarahisar ile birlikte Sandıklı ilçesinde de yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçede sıcaklığın sıfırın altında 12 derecelere kadar düşmesiyle Hüdai Kaplıcaları’nın bulunduğu bölgedeki yapay şelale dondu. 'Şifa Şelalesi' olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60 62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su, kayaların üzerinden akarken kısmen dondu. Bir taraftan sıcak suyun etkisiyle buhar çıkan şelalede diğer yandan buz sarkıtlarının muhteşem görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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