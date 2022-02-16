Afyon ile Kayseri arasında pastırma, sucuk çekişmesi sürüyor Afyon’un önde gelen sucuk üretim firma yöneticisi Dilara Yeşilırmak: “Afyon sucuğu manda etinden yapılması nedeniyle diğer sucuklardan farklı” “81 ilin sucuk ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeyiz” “Afyon sucuğu coğrafi işaret tescili”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyon ile Kayseri arasında pastırma, sucuk çekişmesi sürüyor Afyon’un önde gelen sucuk üretim firma yöneticisi Dilara Yeşilırmak: “Afyon sucuğu manda etinden yapılması nedeniyle diğer sucuklardan farklı” “81 ilin sucuk ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeyiz” “Afyon sucuğu coğrafi işaret tescili”

İHA

Afyonkarahisar Tarım Orman Müdürü İbrahim Acar'ın geçtiğimiz günlerde, Afyonkarahisar'da Kayseri'den 89 kat fazla sucuk üretildiğin açıklamasının ardından Kayseri ile Afyonkarahisar arasında başlayan sucuk tartışması sürüyor. Afyonkarahisar'ın önde gelen ve günde 30 ton sucuk üreten bir işletmesi Afyon sucuğunun coğrafi işaretli manda etinden yapılması nedeniyle çok farklı olduğunu bildirdi.

Afyon ile Kayseri arasında pastırma, sucuk çekişmesi sürüyor Afyon’un önde gelen sucuk üretim firma yöneticisi Dilara Yeşilırmak: “Afyon sucuğu manda etinden yapılması nedeniyle diğer sucuklardan farklı” “81 ilin sucuk ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeyiz” “Afyon sucuğu coğrafi işaret tescili”

Afyonkarahisar Tarım Orman Müdürü İbrahim Acar’ın geçtiğimiz günlerde, Afyonkarahisar’da Kayseri’den 89 kat fazla sucuk üretildiğin açıklamasının ardından Kayseri ile Afyonkarahisar arasında başlayan sucuk tartışması sürüyor. Afyonkarahisar’ın önde gelen ve günde 30 ton sucuk üreten bir işletmesi Afyon sucuğunun coğrafi işaretli manda etinden yapılması nedeniyle çok farklı olduğunu bildirdi.
Afyonkarahisar ile Kayseri arasında sucuk tartışması büyüyerek sürüyor. Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar’ın sucuk ve pastırma üretiminde Afyonkarahisar’ın birinci sırada olduğunu açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, “Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir, ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz” sözlerine Afyonkarahisarlı üreticilerden tepki geldi. Afyonkarahisar’da önde gelen bir sucuk üreticisinin yöneticisi Gıda Yüksek Mühendisi Dilara Yeşilırmak, Afyon sucuğunun coğrafi işaret tescilli olduğunu belirterek yüzde 20 manda etinden üretildiğini kaydetti. Sadece bir firmanın günlük 30 ton sucuk ürettiğini de sözlerine ekleyen Yeşilırmak, 81 ilin sucuk ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduklarını belirtti.

“Afyon sucuğu son 3 ayda o bölgede yetişmiş manda etinden üretiyoruz”
Gıda Yüksek Mühendisi Yeşilırmak, Afyon sucuğunun son 3 ayda Afyon’da yetişmiş manda etinden üretildiğini kaydederek, “Afyon sucuğu coğrafi işaretli bir üründür, sucuk ve pastırmamız özellikle. Coğrafi işaretli ürünün anlam ve önemi de; son 3 ay içerisinde Afyon bölgesinde yetişmiş manda dediğimiz hayvanlardan üretim yaptığımız sucuktur. Manda etinin özelliğinden dolayı Afyon sucuğu diğer bölge ve il sucuklarından farklıdır” dedi.

“Afyon sucuğu geleneksel fermantasyon işlemiyle üretilir”
Yeşilırmak, "Biz kendi çiftliklerimizde yetiştirdiğimiz hayvanları kendi kesimhanelerimizde keserek daha sonra mal kabul aşamasında gerekli kontrollerini sağlıyoruz veteriner hekimlerimiz kontrolünde. İçeriye aldığımız ürünlerimizi sucuk, pastırma, kavurma çeşitleri için ayrımını sağlayıp sucuk için ayrımını yaptığımız etlerimizi üretim yaptığımız dolum alanında yağ, sarımsak ve çeşitli baharatlarla birlikte harmanlayarak sucuk hamuru dediğimiz bir yapı oluşturuyoruz. Bunu da fermantasyon dediğimiz bir işleme tabi tutuyoruz. Geleneksel fermantasyon işlemi sucuğu olgunlaştıran bir işlemdir” dedi.

“81 ilin sucuk ihtiyacını karşılıyoruz”
Afyon sucuğunun kayseri sucuğundan farkının coğrafi işaret tescilli olması olduğunu kaydeden Yeşilırmak, “Bizim şuanda mevcut kapasitemiz günlük 30 tona yakın bir üretim yapmaktayız. Yaptığımız üretimle Afyon dahil Türkiye’nin 81 ilinin sucuk ihtiyacını karşılamaktayız. Kayseri sucuğunun kendine ait bir reçetesi, formülü var, Afyon sucuğunun coğrafi işaretli olması ön plana çıkan bir özelliği. İki ilimizin de kendine has özellikleri var. Afyon sucuğu manda etinden dolayı coğrafi işaretli bir ürün. Tamamen geleneksel fermantasyon yöntemiyle üretim yapıyoruz burada” diye konuştu.

Bir işletme günlük 30 ton sucuk üretiyor
Firma olarak günlük 30 ton sucuk ürettiklerini belirten Yeşilırmak, “Afyon zaten iklim özellikleri nedeniyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun bir bölge. Biz de Türkiye’nin ileri gelen markalarından biri olarak günlük 30 tona yakın bir üretimimiz söz konusu olduğu için yüksek tonajda bir üretim yaptığımız söyleyebilirim. Kendi ilimiz dahil Türkiye’nin tüm sucuk ihtiyacını karşılayabilecek bir üretim kapasitemiz var şuanda” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı çift yanan evleri için Bakan Kurum’dan yardım bekliyor Çıkan yangında evsiz kalan yaşlı çift bir odalı okul lojmanında yaşam mücadelesi veriyor Alevlere teslim olan yuvalarına gidip önünde gözyaşı döküyorlar
YEREL HABERLER Yaşlı çift yanan evleri için Bakan Kurum’dan yardım ...
Afyonspor, Bahaddin Güneş liderliğinde ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Afyonspor, Bahaddin Güneş liderliğinde ilk ...
Yedi emin deposunu gece soydular, gündüz polise yakalandılar Yedi emin deposundan motosiklet çalan şahısları polis yakaladı
YEREL HABERLER Yedi emin deposunu gece soydular, gündüz polise ...
'Dünden Bu Güne Afyonkarahisarlı Kadınanalar’ konulu seminerler başladı
YEREL HABERLER 'Dünden Bu Güne Afyonkarahisarlı Kadınanalar’ konulu ...
Hayırsever iş adamı Sandıklı’ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamı Sandıklı’ya Aile Sağlı Merkezi ...
Dinar’da ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek’ toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Dinar’da ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek’ toplantısı ...
Şuhut’ta Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olsun mu? etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Şuhut’ta Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olsun ...
Afyonspor’da ikinci Bahaddin Güneş dönemi başladı
YEREL HABERLER Afyonspor’da ikinci Bahaddin Güneş dönemi başladı
Kaymakam Demirbilek’ten jandarmaya başarı belgesi
YEREL HABERLER Kaymakam Demirbilek’ten jandarmaya başarı belgesi
Polis şüphelendiği şahsın üstünde esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis şüphelendiği şahsın üstünde esrar ele geçirdi
Afyonkarahisar merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 ...
Dinar’da haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Dinar’da haklarında arama kararı olan 7 kişi ...
Üç aydır kayıp olan şahıs hastanede bulundu Son 2 ay boyunca hastanedeki banklarda yatarak yaşadığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Üç aydır kayıp olan şahıs hastanede bulundu Son 2 ay ...
13 yıldan beri yatalak yaşayan gençten acı dolu ‘yaşam’ itirafı Yaşamını ‘Mezarda yatanlardan çok farklı bir hayatım yok” sözleriyle özetledi En büyük hayali rüzgarın yüzüne vurduğu günleri tekrar görmek ve Beşiktaş camiasıyla bir araya gelmek
YEREL HABERLER 13 yıldan beri yatalak yaşayan gençten acı dolu ...
Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan son anda atlayarak kurtardı Hemzemin geçitte az kalsın facia yaşanıyordu Trenin çarptığı otomobilin sürücüsünü kurtarma ekipleri 15 dakika aradı
YEREL HABERLER Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan ...
Boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar’da boğazı kesilen kadının oğlu ve kayınbiraderi serbest bırakıldı Katil arkadaşları çıkınca kadının oğlu ve kayınbiraderi suçsuz bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da boğazı kesilen kadının oğlu ve ...
Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla öldürüldü Polis 470 saatlik kamera görüntülerini izleyip cinayeti 20 gün sonra aydınlattı Su içme bahanesiyle evine girdikleri kadını boğazını keserek katlettiler
YEREL HABERLER Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla ...
Afyonspor’da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ayrıldı Afyonspor’da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Cem Kavçak’a kesildi
YEREL HABERLER Afyonspor’da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ...
Öğretmene köpek saldırısı güvenlik kamerasında Köpekten kurtulmak için 2 metrelik kapı ve duvara tırmandı, ancak hayvanın ısırıklarına engel olamadı
YEREL HABERLER Öğretmene köpek saldırısı güvenlik ...
Av Koruma Ekibi yaralı halde buldu
YEREL HABERLER Av Koruma Ekibi yaralı halde buldu
Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak oldu Vali Çiçek, kentin as takımı deplasmanda oynayınca futbol aşkını amatör küme maçı ile dindirdi
YEREL HABERLER Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.