Çikolata ile sadece ağızları değil hayatını da tatlandırdı 19 yaşındaki genç kızın hayatı çikolata ustası olarak çalışmaya başlamasıyla değişti

Afyonkarahisar’da işi ve mesleği olmayan 19 yaşındaki Emine Akşit'in hayatı, Kültür Evleri Kooperatifi’nde kurulan atölyede çikolata üretimini öğrenip çalışmaya başlamasıyla değişti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi tüm hızıyla devam ederken, ilçelerde kurulan kültür evlerinde kadınlar birçok alanda üretim yapıyor. İlçelerdeki Kadın Kültür Evleri arasında en dikkat çekici olanı ise Evciler ilçesinde kurulanı. Evciler Hükümet Konağı binası zemin katındaki atölyede kadınlar İncila markası ile doğal çikolata üretimine başladı.

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