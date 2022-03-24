Başmakçı’da eğitim seferberliği projesi devam ediyor

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Afyonkarahisar’da eğitim seferberliği kapsamında Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, öğrenci koçları ile bir araya geldi.

Kaymakam Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tokatçı, öğrenci koçları ile beraber Ceylin Bozdemir isimli öğrenci ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında eğitimde akademik başarının arttırılmasına dönük istişarelerde bulunuldu. Afyonkarahisar Valiliği tarafından başlatılan eğitim öğretim seferberliği ve akademik başarının artırılması konularında çalışmaların devam edeceğini kaydeden Kaymakam Ateş, paydaşlara projede başarılar diledi.

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