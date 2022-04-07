Silikonları bile çaldılar Jandarma hırsızlık operasyonunda 8 kişiyi gözaltına aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silikonları bile çaldılar Jandarma hırsızlık operasyonunda 8 kişiyi gözaltına aldı

İHA

Silikonları bile çaldılar Jandarma hırsızlık operasyonunda 8 kişiyi gözaltına aldı

Afyonkarahisar’ın 3 ilçesinde yapıştırıcı silikon dahil elektrik telleri çalan 8 kişi jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Sandıklı İlçe Jandarma ekipleri tarafından Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü, Hocalar ilçesi Akçadere köyü ve Kızılören ilçesi Yenibelkavak köyünde meydana gelen hırsızlık olaylarında (250) adet yapıştırıcı silikon, çok miktarda kesilerek yakılmış halde elektrik kablosu, dikenli tel ve demir çubuklar ele geçirildi. Olayın ardından inceleme başlatan ekipleri A.S., S.Y., H.Ö.Ö., O.T., M.T., S.A., T.A. ve B.S., isimli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi ...
‘Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER ‘Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları masaya yatırıldı
Korkmaz: “Çok basit tedbirlerle bir çok hastalığın önüne geçilebilir”
YEREL HABERLER Korkmaz: “Çok basit tedbirlerle bir çok hastalığın ...
Bunlarda ‘motorize’ Ramazan davulcusu ekibi Uzak mahallelerdeki vatandaşları motosiklet üzerinde çaldıkları davullara sahura kaldırıyorlar
YEREL HABERLER Bunlarda ‘motorize’ Ramazan davulcusu ekibi Uzak ...
Mor beyazlılar Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mor beyazlılar Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını ...
Öğrencilere emniyet kemerinin önemi similasyon araçla anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere emniyet kemerinin önemi similasyon araçla ...
Afyonkarahisar’da kadına şiddetle mücadele masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kadına şiddetle mücadele masaya ...
Dinar’da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Dinar’da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı ...
CHP’li eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklandı Jandarma çalınan römorku filmlere konu olacak bir planla buldu Çalınan römorkun satıldığı kişiyle alıcı kimliğinde irtibata geçen jandarma gelen fotoğraflarla olayı aydınlattı
YEREL HABERLER CHP’li eski belediye başkanı hırsızlık suçundan ...
Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi
YEREL HABERLER Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad ...
Mahalle ve çarşı bekçilerin görünce kaçan şahısta uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Mahalle ve çarşı bekçilerin görünce kaçan şahısta ...
Polis baskınında çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis baskınında çok sayıda uyuşturucu madde ve ...
Afyonkarahisar’da Avukatlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Avukatlar Günü kutlandı
Sandıklı’da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Sandıklı’da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
Afyonkarahisar’da 150 çocuk 124 koruyucu aile himayesinde
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 150 çocuk 124 koruyucu aile ...
Metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı
Şuhut’ta dilencilere yönelik operasyon Çocuklarıyla dilenen şahısları zabıta affetmedi
YEREL HABERLER Şuhut’ta dilencilere yönelik operasyon Çocuklarıyla ...
Bu lokantada 15 yıldır iftar yemekleri ücretsiz 15 yıldır devam eden ücretsiz iftar yemeği geleneği bu yıl da devam ediyor Günlük yaklaşık 500 kişi oruçlarını ücretsiz iftar yemeğiyle açılıyor
YEREL HABERLER Bu lokantada 15 yıldır iftar yemekleri ücretsiz 15 ...
Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü
Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi
Jandarmadan emniyet teşkilatına çiçekli jest
YEREL HABERLER Jandarmadan emniyet teşkilatına çiçekli jest
İnşaatı soyan hırsızları polis yakaladı
YEREL HABERLER İnşaatı soyan hırsızları polis yakaladı
2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranana şahıs GBT sorgulamasında yakalandı
YEREL HABERLER 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranana şahıs GBT ...
Kontrolden çıkıp devrilen ambulansta 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkıp devrilen ambulansta 2 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.