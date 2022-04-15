Eve yapılan baskında esrar ve 4 bin 635 TL para ele geçirildi

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Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 11.25 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 4 bin 635 TL para ele geçirildi.

Olay, Başmakçı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. İlçede uyuşturucu satışı yönünde bilgi alan ekipler S.H., isimli şahsın evine baskın düzenledi. Evde aramam yapan ekipler 11.25 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, 14 mermi ve 4 bin 635 TL para ele geçirdi. Olayın ardından S.H., isimli şahıs gözaltına alındı.

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