Şuhut Devlet Hastanesi'ne Diş Hekimi Dr. Büşra Bilik atandı

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Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'ne Eskişehir'li Diş Hekimi Dr. Büşra Bilik atandı. Göreve başlayan Diş Hekimi Dr. Büşra Bilik hasta kabulüne başladı.

Şuhut Devlet Hastanesi Diş Hekimi kadrosundan boşalan kadroya Eskisehir'li Diş Hekimi Dr. Büşra Bilik atandı. Tam zamanlı görevine başlayan Dr. Bilik hasta kabulüne başladı. Bilik, özverili çalışma sistemi ile hastaları tarafından tam not aldı. Diş hekimliğine yeni bir doktor atanması ise ilçedeki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

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