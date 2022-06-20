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Afyonkarahisar POMEM’de mezuniyet heyecanı

İHA

Afyonkarahisar POMEM’de mezuniyet heyecanı

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 27. dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor.
Afyonkarahisar POMEM’in 27. dönem mezuniyet töreni 22 Haziran Çarşamba günü yapılacak. POMEM binasında yapılacak mezuniyet töreni protokol üyeleri ile birlikte polis adaylarının ailelerinin katılacağı belirtildi.

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