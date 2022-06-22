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Afyonkarahisarlı Emekli Yargıtay Üyesi, Muammer Ünsoy 81 yaşında hayatını kaybetti.

Afyon Lisesi’nden mezun olan ve mesleğe de Afyon’da hakim olarak başlayan emekli Yargıtay Üyesi Muammer Ünsoy hayatını kaybetti. Ankara’daki evinde 81 yaşında hayata gözlerini yuman Ünsoy, bu gün öğle namazına müteakip Ankara Etimesgut Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

28 Mayıs 1996 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Ünsoy, Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken, yaş haddinden 15 Aralık 2006 tarihinde emekliye ayrıldı. Ünsoy, Ankara 1 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı olarak kapatılan DEP, SivasMadımak davası gibi önemli davalara bakan heyette yer aldı.

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