Karı koca hırsız yakalandı Tarladaki boruları karı koca birlikte çaldı

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde karı koca çift tarladan çaldıkları sulama malzemeleriyle birlikte yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çobanlar ilçesi Bedesten mevkiinde ekili arazisi bulunan 3 ayrı şahsa ait tarladaki sulama malzemelerinin çalındığı yönünde ihbar aldı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan araştırma ve teknik inceleme sonucunda olayın faillerinin 7 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan O.Ç. ve eşi D.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların adresinde ve aracında yapılan aramada, 86 adet yağmurlama, 3 adet plastik boru ve 3 adet plastik dirsek ele geçirilirken, malzemelerin tamamı sahiplerine teslim edildi.

Meydana gelen olay ile ilgili O.Ç., isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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