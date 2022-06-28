Acıgöl’de flamingolar böyle görüntülendi Acıgöl’e göç eden kuşlar görsel şölen oluşturuyor

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Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde bulunan ve ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acıgöl’de görüntülenen flamingolar görsel şölen oluşturdu.

Afyonkarahisar Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırında Aşağı Akpınar köyünde bulanan Acıgöl, ilk bahar ve yaz aylarında onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuşların tamda göç sezonuna denk gelen haziran aylarında özellikle flamingolar görsel şölen oluşturuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından drone ile görüntülenen flamingolar ve kuş türleri müdürlüğün sosyal medya hesaplarında paylaşılarak büyük beğeni topluyor.

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