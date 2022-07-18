Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından traktör sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler SandıklıHocalar karayolu üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde esnasında traktörlerine 2 römork takarak aşırı balya yükleyen ve arka arkaya yolculuk yapan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. Durdurulan traktörlerin römorklarının arkasında reflektör ve aydınlatma bulunmadığı görüldü. Bunun üzerine jandarma trafik timler her traktör sürücüsüne Yükü, karayolların değecek düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak akacak, sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak araç kullanmaktan 996 TL cezai işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.