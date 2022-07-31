Eroinle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde durdurulan bir araçta 17.73 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Evciler ilçesi Gökçek köyü girişinde denetim yapan Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 17.73 gram eroin ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan M.Ç, Y.Ç, F.Ç ve K.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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