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Haberler Gündem 3. Sayfa 'Ağabeye küfür' cinayetinin sanığı yakalandı!
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'Küfür' tartışmasında mesai arkadaşını öldüren şahıs yakalandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Tamer Esenkaya, ağabeyine küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı mesai arkadaşı Abdullah Ersen'i tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Esenkaya, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin 18 suç kaydı ortaya çıktı

'Ağabeye küfür' cinayetinin sanığı yakalandı!
'Ağabeye küfür' cinayetinin sanığı yakalandı!
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DHA

Konya'da 'küfür' tartışmasında mesai arkadaşı Abdullah Ersen'i (29) öldüren Tamer Esenkaya (30) yakalandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Mobilya mağazasında çalışan Tamer Esenkaya ile mesai arkadaşı Abdullah Ersen, servis olarak kullanılan kamyonete binip, yola çıktı. Tamer Esenkaya, iddiaya göre ağabeyi Egemen Esenkaya'ya telefonda küfür eden Abdullah Ersen ile tartışmaya başladı.

ARKADAŞINA 4 EL ATEŞ AÇTI

Çıkan kavgada Esenkaya, tabanca ile Ersen'e 4 el ateş açtı. Ersen kanlar içinde kalırken, Esenkaya araçtan inip, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ersen, hayatını kaybetti.

18 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

'Hırsızlık', 'yaralama' gibi suçlardan 18 kaydı bulunan Esenkaya ise kısa sürede yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Esenkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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