Ağaç budarken düştü, hayatını kaybetti!

Denizli'de evinin bahçesindeki ağacı budamak isterken aşağıya düşen kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; budamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Sabahat Artan (56), dengesini kaybederek birkaç metre yüksekten zemine düştü.

Sabahat Artan'ın düştüğünü gören aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sabahat Artan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sabahat Artan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defin işlemleri için aile üyelerine teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.