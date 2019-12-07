Trabzon’un Arsin İlçesi Yolüstü Mahallesinde yaşayan Ali E., Ayşe T'nin bahçesinde olduğu iddia edilen bir kiraz ve bir fındık ağacını kesti.

Olayı gören Ayşe T.’nin kızı Sakine T., ağaçları kesen Ali E. ile tartışmaya başladı. Ali E., iddiaya göre, genç kadına hakaret etti. Tartışmaya katılan Ali E.’nin annesi Elmas E., Sakine T. yönelik hakaretleri sürdürdü.

Ağaçları kesilen ve hakarete uğrayan Sakine T. adlı kadın karakola giderek şikayette bulundu.

ANNE VE OĞLUNA HAPİS İSTENDİ



Gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan anne ve oğlu, haklarındaki suçlamaları reddetti. Soruşturmayı tamamlayan savcı, anne ve oğlu hakkında hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. Savcı anne ve oğlu hakkında dikili ağaca zarar verme ve hakaret suçlarından her biri hakkında bir yıl 3 aydan 8 yıl 4 aya kadar hapis talep etti.