Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz oluyor! Ağaoğlu Avrasya GYO kaç lot verecek, ne zaman talep toplayacak?
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. 1-2-3 Nisan tarihlerinde talep toplayacak şirket, 'AAGYO' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Ağaoğlu GYO, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını yeni gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım fonlarına ve/veya gayrimenkul projelerine yapılacak yatırımların finansmanı için kullanılacak. İşte, Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz detayları
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. Şirket 21,10 TL hisse fiyatı ile 1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde talep toplayacak. 'AAGYO' borsa kodu ile işlem görmeye hazırlanan Ağaoğlu Avrasya GYO, 176 milyon lot dağıtacak. İşte, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları
AĞAOĞLU AVRASYA GYO HİSSE FİYATI
Şirketin hisse fiyatı 21 TL 10 kuruş olarak belirlendi.
AĞAOĞLU AVRASYA GYO NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Şirket 1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde talep toplayacak.
AĞAOĞLU AVRASYA GYO KAÇ LOT VERECEK?
Şirket 176 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 739 Lot (15592 TL).
- 250 Bin katılım ~ 443 Lot (9347 TL).
- 350 Bin katılım ~ 316 Lot (6667 TL).
- 500 Bin katılım ~ 221 Lot (4663 TL).
- 700 Bin katılım ~ 158 Lot (3333 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (2110 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 69 Lot (1455 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 50 Lot (1055 TL).
AĞAOĞLU AVRASYA GYO FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 10-15 İşletme sermayesi.
- Yüzde 15-20 Finansal borçların ödenmesi.
- Yüzde 65-70 Yeni gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım fonlarına ve/veya gayrimenkul projelerine yapılacak yatırımların finansmanı.
AĞAOĞLU AVRASYA GYO HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık oranı: Yüzde 25.11
Halka arz büyüklüğü: 3.7 milyar TL
T1-T2 bakiyesi kullanılamaz
Katılım endeksine uygun
Bireysele eşit dağıtım
Borsa kodu: AAGYO