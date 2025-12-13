Ağır yanıkların iz bırakmaması için kök hücre üzerine çalışma yapılıyor

Aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Şenel, Antalya'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliğiyle düzenledikleri "2. Ulusal Yanık Kongresi", "2. Avrasya Yanık Kongresi" ve "2. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi"nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede yanık alanında önemli başlıkları ele aldıklarını söyledi.

"20 YILDA TÜRKİYE'DE 80'E YAKIN ÜNİTE VE MERKEZ KURULDU"

Türkiye'nin yanık tedavisi konusunda en tecrübeli ülkelerden biri olduğuna işaret eden Şenel, "Çünkü maalesef çok yanık vakamız var. Bu yanık vakalarını hayatta tutmak için çok tecrübeli insanımız yetişti. Özellikle son 20 yıldır Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, Türkiye'de 80'e yakın ünite ve merkez kuruldu. Bu merkezler modern anlamda donatıldı" diye konuştu.

Şenel, yanık tedavisi alanında hekim ve hemşirelerin eğitildiğini, Türkiye'nin, dünyada en ehil ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, yeni yanık tedavi yöntemleri üzerine de çalışıldığını dile getirdi.

Ağır yanıkları klasik yöntemlerle tedavi etmeye çalışırken mutlaka vücutta iz kaldığını belirten Şenel, "Bunu çözmek için kök hücreyle ilgili bazı deneme çalışmaları var, kısmen başarılı olduğunu görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte, hastanın kendi derisinden elde edilen kök hücreyle hiç iz kalmadan büyük ağır yanıklar da tedavi edilebilecek" diye konuştu.