Ağız yaraları aft için doğal tedavi yolları 0:00 / 0:00

Yaşımız ne olursa olsun aftlarla karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda da hemen ilaç tedavisi için doktora gideriz. Ama bunu yapmanıza gerek yok. Şimdi sizlere ağız yaraları aft için doğal tedavi yolları neler bundan bahsedeceğiz. Buna ek olarak bitkisel yöntemlerle aft en hızlı geçer öğreneceksiniz.

İşte detaylar için okumaya başlayın…

Aft Nedir? Neden Oluşur?

Öncelikle aft nedir bundan bahsetmek istiyoruz. Aft halk arasında ağız yarası olarak bilinir. Buna ek olarak yuvarlak, sarı ya da beyaz, kenarları da kırmızı renkte ağızda çıkan bir çeşit ülser olarak da tanımlanıyor.

Bir ya da birden fazla aft, aynı bölgede çıkabilir ve genellikle kadınlarda daha fazla görülür. Peki bunlar nasıl ve neden oluşur? İşte cevabı:

Ağız temizliğine yeterince önem verilmemesi,

Dişlerin düzenli fırçalanmaması

Aşırı sıcak ya da soğuk içecekler tüketmek

Enfeksiyon hastalıklarına yakalanmak

Uzun süreli antibiyotik kullanımı

Çok fazla yağlı, asitli ya da şekerli içecek tüketimi

Stres

Endişe

Depresyon…

Bu gibi durumlar ağız içerisinde yaraya yani afta sebep olur. Böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapmanız doğru olacaktır, biraz da buna bakalım…

Ağız Yaraları Nasıl Geçer?

İşte ağız yaraları nasıl geçer ve aft doğal tedavi yolları nelerdir?

Aft ile karşılaştığınızda endişelenmenize gerek yok. Sadece biraz uğraşmanız ve düzenli tedavi uygulamanız gerekiyor. Bu durumda da doktora gitmeden evde de buna çözüm bulabilirsiniz.

Çinko tedavisi: Vücudunuzun bağışıklığını artırarak bundan kurtulabilirsiniz. Örneğin; demir, folik asit ya da çinko eksikliği afta sebep olabilir. Böylece çinko içerikli gıdalar tükettiğinizde aftlarınız azalacaktır. Aloe Vera: Bir diğer önemli yöntem de aloe veradır. Bu, aftların yarattığı ağrıyı azaltır ve iyileşme sürecinizi de hızlandırır. Hatta düzenli kullanırsanız tamamen geçirebilir de… Ağız Bakımı: Dişlerinizi düzenli fırçalayın, gargara yapın ve bol bol su tüketin. Bunları yaparak ağız içinizi temiz tutarsınız ve aftların da azalmasına yardımcı olursunuz. Buna ek olarak diş ipi de kullanabilirsiniz. Soğuk baskı uygulayın: Buz her zaman iltihap azaltmada ve böyle yaraları geçirmede etkin bir rol oynar. Bu sebeple birkaç buzu küçük bir beze sarın ve aftın olduğu bölgeye uygulayın. Hem ağrısı hafifleyecektir hem de kısa sürede küçülerek yok olacaktır.

İşte bu yöntemleri kullanarak afttan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Ama buna ek olarak aft yarası evde tedavi yolları dediğimizde bazı karışımlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Okumaya devam edin.

Afta Bitkisel Tedavi Yöntemleri Neler?

Ağız yarası en hızlı nasıl geçer? Uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler de bulunuyor. Sizlere bu yöntemlerden de bahsetmek istiyoruz. İşte detaylar:

Karbonatlı su: Bilindiği üzere karbonatlı su çok fazla hastalığa ve soruna iyi geliyor. Bu sebeple karbonatla suyu karıştırarak yaranın olduğu yere uygulayın. Ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Bal ve Hindistan cevizi yağı: Her şeye iyi gelen bir diğer doğal yöntem ise Hindistan cevizi yağı ve baldır. Bir beze birkaç damla bal akıtın. Bunu da aftın üzerine uygulayın. Hindistan cevizi yağı da aynı şekilde kullanıldığında çok hızlı gelişme gösterir. Sirke: Elma sirkesi de bu konuda tercih ediliyor. Bakterileri yok etme konusunda bir ünü olan sirkeyi de kullanarak ağız yaranızı rahatlıkla geçirebilirsiniz.

Ama bu konuda en çok merak edilenlerden birisi de İbrahim Saraçoğlu aft yarası tedavisi için ne öneriyor? Anadolu’da yoğurt otu olarak bilinen bir bitki var. Bu bitkinin çayının tüketilmesinin afta iyi geldiğini söylüyor. Buna ek olarak Saraçoğlu, limon ile gargara yapılmasının da oldukça etkili bir yöntem olduğuna dikkat çekiyor.