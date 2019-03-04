Bir sabah uyandınız ve ağzınızda bir acı hissediyorsunuz. Zamanla geçer diyip geçmeyin bu acı başka bir hastalığı tetikliyor olabilir.

AĞIZ YARALARI NEDİR?

Aft diye de bilinen ağız yaraları(ülserleri),ağızda dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde meydana gelen kişinin yemek yemesine, bir şeyler içmesine, konuşmasına engel olmakta hatta tükürük salgılarını bile kontrol edememesine neden olan mukozal hasardır.

AĞIZ YARALARI NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Ağız içerisinde derin ya da yüzeysel doku kaybına sebep olan ağrılı ve sızılı belirtilerdir. Ağız içerisindeki derin yaralar, kanserlerin bulgusu olabilir. Genellikle daha önceden varolan kırmızı veya beyaz belirtiler üzerinden çıkar ve hızla yayılırlar.

*Vitamin, Demir Eksikliği *Mide Mikrobu

*Bağışıklık Yetmezliği *Hormon Değişiklikleri

*Fiziksel Travma *Stres ve Kayg

*Behçet Hastalığı *Sigara İçmek

*Gıdalar

*Bazı Diş Macunları ağız yaralarının çıkmasının başlıca nedenleridir.

AĞIZ YARARLARININ TEDAVİSİ NEDİR?

Aftlar herhangi bir tedavi uygulanmasa da genellikle 7-10 gün sonra kendiliğinden iyileşmektedir. Aft sorunu ile karşı karşıya olanların aşağıda sıralanan işlemlerden birini yada birkaçını uyguladıklarında daha rahat bir periyot geçirmeleri mümkündür

Ağrıyı azaltmak ve iyileşme sürecini kısaltmak için:

*Sıcak, asidik ve tahriş eden gıdalardan kaçınılmalır.

*"Chlorhexadine" gargaralar iyileşme süresini kısaltır.

*Yemeklerden önce aft bölgesine ağız için hazırlanmış anestezik kremler uygulanabilir.

*Gene aftın başlangıç safhasında bölgeye bir topikal steroid uygulanması ya da steroidli bir gargara ile gargara yapmak aftın fazla büyümesini engeller ve ağrıyı azaltır.



*Antibiyotikler fayda sağlamaz

*İki haftadan uzun süren iyileşmeyen ağız yaralarında doktorunuza ya da dişhekiminize başvurmalısınız.

Ayrıca ağız yaraları için hastahenin cildiye bölümüne uğramanız gerekmektedir.