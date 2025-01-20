"Ağızdaki kırmızı ve beyaz lekeler kanser işareti olabilir"

Ağız kanserini, ‘ağız içinde veya boğazda bulunan dokularda başlayan kötü huylu hücrelerin anormal büyümesi ve çoğalması’ şeklinde tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Kahraman, hastalığın teşhisi ve tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

AĞIZDA BEYAZ VE KIRMIZI LEKELER VARSA...

‘Ağız kanseri’ teriminin, kansere dönüşme riski taşıyan lezyonları (örneğin, beyaz veya kırmızı lekeler) ve doğrudan kanserli hücreleri kapsadığını işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Kahraman, en yaygın türünün ise ağız içindeki yüzeysel skuamöz hücrelerden kaynaklanan oral skuamöz hücreli karsinom olduğunu ifade etti.

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SİGARA VE ALKOLÜN AYNI ANDA TÜKETİMİ RİSKİ ARTIRIYOR!

Kahraman, ağız kanserinin neden olduğu ve risk faktörleri hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “Ağızda kötü huylu hücrelerin anormal büyümesi ve çoğalmasının başlıca nedenleri yaşlanma, sigara ve alkol kullanımı, zayıf bağışıklık sistemi, kötü beslenme ve genetik yatkınlık gibi faktörlerdir. Ayrıca, ağız içinde oluşan bazı lezyonlar (örneğin, beyaz veya kırmızı lekeler) kansere dönüşebilir. Sigara ve alkol; özellikle ikisinin aynı anda tüketimi ağız kanserinin en yaygın sebeplerindendir.”

ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

ABD’deki Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute) verilerine göre, ağız boşluğu ve yutak kanseri, tüm yeni kanser vakalarının yüzde 2,9 'unu ve kanser ölümlerinin yüzde 2'sini oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kahraman, “Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı’nın 2018 verilerine göre, ağız ve yutak kanserleri erkeklerde 2.263 vaka ile 100.000 kişide 4,9 oranında, kadınlarda ise 1.103 vaka ile 100.000 kişide 2,2 oranında görülmüştür” dedi.

DUDAKLAR, YANAKLAR VE DİLDE AŞIRI SERTLİK YA DA YUMUŞAKLIK RİSKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman, ağız kanserlerinin belirtilerini ise şöyle sıraladı: “Ağız kanserinin belirtileri arasında ağız içi dokularda uzun süre geçmeyen beyaz veya kırmızı lekeler, iyileşmeyen yaralar, uzun süre devam eden lenf bezi şişlikleri yer alır. Ayrıca, dudaklarda, yanaklarda, damakta veya dildeki dokularda meydana gelen kıvam değişiklikleri; aşırı sertlik ya da aşırı yumuşaklık gibi durumlar da ağız kanserine işaret edebilir. Bu belirtilerin fark edilmesi halinde derhal bir uzmana başvurulması önemlidir.”