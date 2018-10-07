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Ağlama Anne oyuncuları kimler? Ağlama Anne ilk bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu

Ağlama Anne oyuncuları dizinin bu akşam ekranlara gelecek bölümü öncesinde merak ediliyor. Ağlama Anne'de iki kadının annelik mücadelesini ekranlara taşıyor. İşte Ağlama Anne oyuncuları ve ilk bölüm fragmanı ile konusu

07.10.2018 - 16:13 | Güncelleme:

Ağlama Anne, bu akşam yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak. Ağlama Anne'de Damla, ablası Alev'in gayrimeşru bir şekilde dünyaya getirdiği ve öldürmeye çalıştığı kızı Zeynep'e sahip çıkmıştır. Alev yıllar sonra hapisten çıkarak kızını geri ister. İşte Ağlama Anne oyuncuları ve ilk bölüm fragmanı...

AĞLAMA ANNE OYUNCULARI KİMLER?

Birce Akalay (Alev Fırıncıoğlu), Özlem Yılmaz (Damla Fırıncıoğlu), Cansel Elçin (Adnan Alan), Sezin Akbaşoğulları (Özlem Alan), Selim Bayraktar (Ali Osman), Ekin Mert Daymaz (Mert Bayer), Aslıhan Malbora (Zeynep Fırıncıoğlu)

AĞLAMA ANNE İLK BÖLÜM FRAGMANI

AĞLAMA ANNE KONUSU

"Ağlama anne benim için ağlama, Ben de herkes kadar yandım..."

Damla, ablası Alev'in gayrimeşru bir şekilde dünyaya getirdiği ve öldürmeye çalıştığı kızı Zeynep'e sahip çıkmıştır. Damla, Zeynep'e tüm hayatını adamış, babası Hasan'ın evinde sığıntı gibi yaşamış, kendine ait bir yuva kuramamış ve bugün her şeyini verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İyi halden erken tahliye olan Alev'in tek amacı, yılların vicdan azabı ve pişmanlığıyla Damla'nın karşısına çıkıp kızını geri almaktır!

Damla, senelerce her türlü zorluğa göğüs gererek Zeynep'i büyütmüş, Alev ise ona can vermiştir. İki kadın annelik mücadelesi verirken, Zeynep'in dedesi Çetin, dünyaya gelmediğini sandığı torununun hayatta olduğunu öğrenir. Ciddi bir tehdit olarak Alev'in karşısına çıkar. Tek istediği, Zeynep'in babası olan oğlu Adnan'ın Zeynep'i öğrenmemesidir. Bunun için de her şeyi yapabilecek kadar gözü dönmüştür. Ancak her şeye rağmen Adnan'ın öğrenme yolculuğuna girmesi uzun sürmeyecektir.

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