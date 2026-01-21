Yumuşacık ıslak keki, üzerinde bulut gibi hafif krem şantisi ve en üstte parlayan çikolata sosuyla üç katmanlı bir lezzet şöleni sunar. Özellikle kalabalık misafir sofraları için ideal olan, yapımı düşüldüğünden çok daha pratik bu tatlı, damaklarda bıraktığı izle mutluluk garantisi verir.

KEKİN HAZIRLANIŞI VE PÜF NOKTALARI

Mükemmel bir Ağlayan Pasta tarifi elde etmenin temeli, sünger gibi gözenekli ve sütü iyi çeken bir kek hazırlamaktan geçer. Kekin kabarması ve yumurta kokmaması için oda sıcaklığındaki yumurtalar ve toz şekerin, köpük köpük olup rengi beyaza dönene kadar mikserle çırpılması şarttır. Ağlayan Pasta malzemeleri arasında yer alan un, kakao ve kabartma tozunun mutlaka elenerek karışıma eklenmesi, topaklanmayı önler ve kekin daha havalı olmasını sağlar. Kakaonun kalitesi, pastanın lezzet derinliğini doğrudan etkiler; bu yüzden koyu renkli ve yoğun aromalı kakao tercih edilmelidir. Spatula ile alttan üste doğru söndürmeden karıştırılan harç, yağlanmış dikdörtgen bir borcama dökülür ve önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Kekin pişip pişmediğini anlamak için kürdan testi yapmak en güvenli yoldur.

Fırından çıkan kekin ilk sıcağının gitmesi beklenirken, pastanın karakteristik özelliği olan "ıslatma" işlemi için süt hazırlanır. Genellikle 1.5 - 2 su bardağı soğuk süt, ılık kekin üzerine her yerine eşit gelecek şekilde gezdirilir. Kekin sütü tamamen çekmesi ve iyice soğuması, Ağlayan Pasta yapımı sürecinin en kritik bekleme anıdır. Eğer kek sıcakken üzerine krem şanti sürülürse, krema erir ve istenmeyen bir görüntü oluşur. Pastanın orta katmanını oluşturan krem şanti, soğuk sütle çırpılarak katı bir kıvam alana kadar hazırlanır. Sütü iyice çekmiş ve tamamen soğumuş olan kekin üzerine, hazırlanan bu beyaz örtü spatula yardımıyla düzgünce yayılır. Krem şantinin pürüzsüz olması, pastanın kesildiğinde şık görünmesini sağlar. Bu aşamada pastayı buzdolabına kaldırıp biraz dinlendirmek, bir sonraki aşama olan sıcak sosun kremayı eritmesini engellemek adına önemlidir. ÇİKOLATA SOSUNUN HAZIRLANIŞI VE FİNAL DOKUNUŞU Pastaya ismini veren o meşhur akışkanlık, çikolata sosunda gizlidir. Ağlayan Pasta yapılışı sırasında sos, ister hazır paket olarak alınıp pişirilebilir, istenirse de evde süt, kakao, şeker ve nişasta ile hazırlanabilir. Ev yapımı sos, kıvamını damak zevkinize göre ayarlama imkanı sunduğu için daha makbuldür. Sos pişirildikten sonra, içine atılan bir parça bitter çikolata veya tereyağı, hem lezzeti artırır hem de sosa parlaklık verir. Sosun, pastanın üzerine dökülmeden önce mutlaka oda sıcaklığına gelene kadar soğutulması, ancak kabuk tutmaması için ara ara karıştırılması gerekir.