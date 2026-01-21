Habertürk
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Ağlayan pasta tarifi: evde nefis ağlayan pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler? ymk

        Ağlayan pasta tarifi: evde nefis ağlayan pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Adını üzerinde gezdirilen bol çikolata sosunun akışkanlığından ve dilimlendiğinde tabakta bıraktığı o ıslak, hüzünlü ama bir o kadar lezzetli görüntüden alan Ağlayan Pasta, sütlü tatlı hafifliği ile çikolatalı pasta yoğunluğunu buluşturan eşsiz bir klasiktir. Peki, evde lezzetli mi lezzetli nefis ağlayan past nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır? İşte detaylar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 16:01 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:01
        Ağlayan pasta tarifi
        Yumuşacık ıslak keki, üzerinde bulut gibi hafif krem şantisi ve en üstte parlayan çikolata sosuyla üç katmanlı bir lezzet şöleni sunar. Özellikle kalabalık misafir sofraları için ideal olan, yapımı düşüldüğünden çok daha pratik bu tatlı, damaklarda bıraktığı izle mutluluk garantisi verir.

        KEKİN HAZIRLANIŞI VE PÜF NOKTALARI

        Mükemmel bir Ağlayan Pasta tarifi elde etmenin temeli, sünger gibi gözenekli ve sütü iyi çeken bir kek hazırlamaktan geçer. Kekin kabarması ve yumurta kokmaması için oda sıcaklığındaki yumurtalar ve toz şekerin, köpük köpük olup rengi beyaza dönene kadar mikserle çırpılması şarttır. Ağlayan Pasta malzemeleri arasında yer alan un, kakao ve kabartma tozunun mutlaka elenerek karışıma eklenmesi, topaklanmayı önler ve kekin daha havalı olmasını sağlar. Kakaonun kalitesi, pastanın lezzet derinliğini doğrudan etkiler; bu yüzden koyu renkli ve yoğun aromalı kakao tercih edilmelidir. Spatula ile alttan üste doğru söndürmeden karıştırılan harç, yağlanmış dikdörtgen bir borcama dökülür ve önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Kekin pişip pişmediğini anlamak için kürdan testi yapmak en güvenli yoldur.

        REKLAM

        İPEKSİ KREM ŞANTİ VE SÜTLE ISLATMA AŞAMASI

        Fırından çıkan kekin ilk sıcağının gitmesi beklenirken, pastanın karakteristik özelliği olan "ıslatma" işlemi için süt hazırlanır. Genellikle 1.5 - 2 su bardağı soğuk süt, ılık kekin üzerine her yerine eşit gelecek şekilde gezdirilir. Kekin sütü tamamen çekmesi ve iyice soğuması, Ağlayan Pasta yapımı sürecinin en kritik bekleme anıdır. Eğer kek sıcakken üzerine krem şanti sürülürse, krema erir ve istenmeyen bir görüntü oluşur.

        Pastanın orta katmanını oluşturan krem şanti, soğuk sütle çırpılarak katı bir kıvam alana kadar hazırlanır. Sütü iyice çekmiş ve tamamen soğumuş olan kekin üzerine, hazırlanan bu beyaz örtü spatula yardımıyla düzgünce yayılır. Krem şantinin pürüzsüz olması, pastanın kesildiğinde şık görünmesini sağlar. Bu aşamada pastayı buzdolabına kaldırıp biraz dinlendirmek, bir sonraki aşama olan sıcak sosun kremayı eritmesini engellemek adına önemlidir.

        ÇİKOLATA SOSUNUN HAZIRLANIŞI VE FİNAL DOKUNUŞU

        Pastaya ismini veren o meşhur akışkanlık, çikolata sosunda gizlidir. Ağlayan Pasta yapılışı sırasında sos, ister hazır paket olarak alınıp pişirilebilir, istenirse de evde süt, kakao, şeker ve nişasta ile hazırlanabilir. Ev yapımı sos, kıvamını damak zevkinize göre ayarlama imkanı sunduğu için daha makbuldür. Sos pişirildikten sonra, içine atılan bir parça bitter çikolata veya tereyağı, hem lezzeti artırır hem de sosa parlaklık verir. Sosun, pastanın üzerine dökülmeden önce mutlaka oda sıcaklığına gelene kadar soğutulması, ancak kabuk tutmaması için ara ara karıştırılması gerekir.

        Soğuyan krem şantili pastanın üzerine, ılınmış çikolata sosu dökülür. İşte Ağlayan Pasta nasıl yapılır sorusunun cevabı bu final sahnesinde saklıdır; sosun kenarlardan hafifçe akması, o dramatik ve iştah açıcı görüntüyü oluşturur. Pastanın en az 3-4 saat, mümkünse bir gece buzdolabında dinlendirilmesi, tüm katmanların lezzetinin birbirine geçmesini ve dilimlerin muntazam çıkmasını sağlar. Servis edilirken üzerine serpilen Antep fıstığı veya Hindistan cevizi, bu siyah-beyaz lezzet tablosunu renklendirir. Çatalı batırdığınızda kekin sütü sızdırması ve sosun akması, bu tatlının neden "ağlayan" ismini aldığını her lokmada hatırlatır.

