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Ağrı'da 5 zincir marketin daha mühürlenerek faaliyetlerine ara verildiği bildirildi

Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 5 zincir marketin daha mühürlenerek faaliyetlerine ara verildiği bildirildi

Ağrı'da 5 zincir marketin daha mühürlenerek faaliyetlerine ara verildiği bildirildi
Ağrı'da 5 zincir market daha mühürlendi
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AA

Ağrı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Savcı Sayanın talimatı doğrultusunda market denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç ile marketlerde raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü ve ruhsat denetimi yapan zabıta ekipleri, uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle 5 marketi mühürleyerek faaliyetine ara verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunç, denetimlerin rutin şekilde devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"İl merkezinde yapılan denetimler sonucunda, hijyen ve etiket fiyatlarının yanı sıra ruhsat durumlarını da kontrol ediyoruz.

Denetimlerde zincir marketlerin eksik evrak ibraz ettiği tarafımızca tespit edilmiş ve ilgili işlemleri başlattık. Yaptığımız tetkikler neticesinde kendilerine kapama cezası uyguladık. En kısa sürede evraklarını Ağrı Belediyesine ibraz etmeleri neticesinde tekrar iş yeri açmayla ilgili kendilerine yardımcı olacağımızı belirtiyoruz."

Kentte belediye ekiplerince 3 Aralık Cumartesi günü yapılan denetimlerde 5 market mühürlenmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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