Ağrı'daki kaza, sabah erken saatlerde 100. Yıl Mahallesi Yeni Van Caddesi Küpkıran Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan Hamur ilçesi istikametinde ilerleyen M.K. idaresindeki otomobil ile C.E. idaresindeki Taşlıçay istikametinde ilerleyen minibüs çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucu minibüs yan devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik edipleri ulaştı. Trafik ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Ağrı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanların çıkarılması için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise kaza mahallinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 17 yaralıdan durumu ağır olan 6 aylık E.N.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Kazada, M.K.(32), H.Y.(21), İ.D.(41), Ş.Ç.(43), M.D.(48), M.K.(32), D.K.(31), S.A.(59), Ş.Ç.(28), M.I.(26), H.A.(15), E.Z.K.(1), Ş.K.(42), Ş.Ş.(16), N.I.(16), E.Ç.(28) ise yaralandı.

Yaralıların kaldırıldıkları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.