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Haberler Gündem Ağrı'da kazada can veren 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi! - son dakika haberleri
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Ağrı'da kazada can veren 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi!

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren 8 kişinin cenazeleri, DNA testi ve otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, acılı ailelere bir kez daha taziye dileklerinde bulundu

Ağrı'da kazada can veren 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi! - son dakika haberleri
Büyük acı! 8 cenaze ailelere teslim edildi!
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DHA

Ağrı'da kaza, 7 Kasım'da Tutak ilçe girişindeki rampalarda meydana geldi. Kenan Solmaz yönetimindeki şeker pancarı yüklü kamyon devrildi. Bunun üzerine bölgede önlem alan ekipler, trafiği tek şeritten verdi.

OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre kazayla ilgili çalışmalar sürerken, Van'dan Ankara'ya giden Abdulkerim Kınay'ın kullandığı 'Van Yolu' firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıktı. Otobüs, Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'a ardından da önüne çıkan TIR'a çarptı.

OTOBÜS, TIR VE KAMYON ALEV ALDI

Karşı şeride geçen otobüs, yan yatan kamyonun kaldırılmasında çalışılan kepçeye ve kamyona çarptı. Kazada otobüs, TIR ve kamyon alev aldı. Alevlerin sardığı otobüsteki bazı yolcular, camlardan atlayarak kurtuldu.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yolcu otobüsünün freninin boşalması sonucu meydana geldiği değerlendirilen kazada, 7'si kaza yerinde, 1'i ise kaldırıldığı Erzurum'daki hastanede olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi; 17 kişi de yaralandı.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Yaralıların tamamı, taburcu edildi. DNA testi ve otopsilerin ardından 8 kişinin cenazeleri, bugün Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınlarınca teslim alındı. Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, acılı ailelere bir kez daha taziye dileklerinde bulundu.

Önder Gürbüz'ün cenazesi (27) Van'ın Erciş ilçesinde, Muhlise Işık'ın cenazesi (77) Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, otobüs şoförü Abdulkerim Kınay'ın cenazesi (40) Siirt'in Baykan ilçesinde, Serhat Bayraktutan'ın cenazesi (23) Van'ın Özalp ilçesinde, Nevzat Taş'ın cenazesi (44) Van'ın Muradiye ilçesinde; Eşref Tutak (40), Ebrar Tatlı (16) ve Emrah Solmaz'ın cenazeleri (42) ise Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verilecek.

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