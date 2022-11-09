Büyük acı! 8 cenaze ailelere teslim edildi! 0:00 / 0:00

DHA

Ağrı'da kaza, 7 Kasım'da Tutak ilçe girişindeki rampalarda meydana geldi. Kenan Solmaz yönetimindeki şeker pancarı yüklü kamyon devrildi. Bunun üzerine bölgede önlem alan ekipler, trafiği tek şeritten verdi.

OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre kazayla ilgili çalışmalar sürerken, Van'dan Ankara'ya giden Abdulkerim Kınay'ın kullandığı 'Van Yolu' firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıktı. Otobüs, Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'a ardından da önüne çıkan TIR'a çarptı.

OTOBÜS, TIR VE KAMYON ALEV ALDI Karşı şeride geçen otobüs, yan yatan kamyonun kaldırılmasında çalışılan kepçeye ve kamyona çarptı. Kazada otobüs, TIR ve kamyon alev aldı. Alevlerin sardığı otobüsteki bazı yolcular, camlardan atlayarak kurtuldu.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ Yolcu otobüsünün freninin boşalması sonucu meydana geldiği değerlendirilen kazada, 7'si kaza yerinde, 1'i ise kaldırıldığı Erzurum'daki hastanede olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi; 17 kişi de yaralandı.