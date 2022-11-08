Ağrı'daki feci kazanın can pazarı görüntüsü! 0:00 / 0:00

DHA

Ağrı Tutak'taki kazada yanarak tanınmaz hale gelen cenazelerden ve yakınlarından alınan örnekler, DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emrah Solmaz'ın (42) devrilen kamyonun şoförü olan kardeşine yardıma giderken Eşref Tutak (40) ile birlikte otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdikleri belirtildi.

ŞEKER PANCARI YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre kaza, dün saat 13.45 sıralarında Tutak ilçe girişindeki rampalarda meydana geldi. Kenan Solmaz yönetimindeki şeker pancarı yüklü kamyon devrildi. Bunun üzerine bölgede önlem alan ekipler, trafiği tek şeritten verdi.

OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Kazayla ilgili çalışmalar sürerken, Van'dan Ankara'ya giden Abdulkerim Kınay yönetimindeki 'Van Yolu' firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Otobüs, Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'a, ardından da önüne çıkan TIR'a çarptı.

BAZI YOLCULAR CAMDAN ATLAYIP KURTULDU

Karşı şeride geçen otobüs, yan yatan kamyonun kaldırılmasında çalışan kepçeye, ardından da kamyona çarptı. Kazayla birlikte otobüs, TIR ve kamyon alev aldı. Alevlerin sardığı otobüsteki bazı yolcular camlardan atlayarak kurtuldu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, araçtakilerin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

7 ÖLÜ, 18 YARALI

Yolcu otobüsünün freninin boşalması sonucu meydana geldiği değerlendirilen kazada, 7 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri ise Erzurum’a sevk edildi. Bu kişinin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ölen kişilerin cansız bedenleri ise Ağrı Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

ÖLENLER İÇİN DNA TESTİ YAPILACAK

Kazada ölen kişilerin, otobüs şoförü Abdulkerim Kınay ile Ebrar Tatlı (16), Eşref Tutak, Emrah Solmaz, Nevzat Taş (44), Serhat Bayraktutan (23) ve Sinan Gürbüz olduğu belirlendi.

Kazada yanarak tanınmaz hale gelen kişiler için cenazelerden ve ailelerinden örnekler alındı. Örnekler, DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KARDEŞİNE YARDIMA GİDERKEN OTOBÜSÜN ALTINDA KALMIŞ

Kazanın görgü tanıklarından Ayhan Solmaz, yan yatan kamyonun şoförü olan kardeşi Kenan Solmaz'a yardıma giderken diğer kardeşi Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'ın hızla gelen otobüsün altında kaldığını söyledi. Ayhan Solmaz, "Kardeşim Kenan, Patnos'tan yüklediği şeker pancarını Ağrı'ya götürürken Tutak'ta kaza yapmış ve araç yan yatmış. Bu sırada kendisi de hafif yaralanmış. Biz onu hastaneye gönderdik.

"KEPÇE KAMYONU KURTARMAYA ÇALIŞIYORDU"

Gelen kepçe kamyonu kurtarmaya çalışıyordu. O sırada yukardan hızla gelen otobüs diğer kardeşim olan Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'a çarparak öldürdü. Sonra bir TIR'a çarpıp bizim kamyonun bulunduğu şeride geçti.

"ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ"

Otobüs bize yardım eden kepçeye, ardından bizim kamyona çarparak durdu ve araçlar alev almaya başladı. Ortalık savaş alanına döndü. Yeterince önlem yoktu ve Mardin olaylarının bir benzeri yaşandı" diye konuştu.

YAŞANAN CAN PAZARI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada, kazadan sonra ortaya çıkan görüntülerde alev alan otobüsün içinden bazı yolcuların atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştıkları görüldü.