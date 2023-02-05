Kars ve Ağrı´da eğitime 1 gün ara verildi



KARS- AĞRI, (DHA)DOĞU Anadolu Bölgesi´nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Muş ve Erzurum´dan sonra Ağrı ve Kars´ta da eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı ve Kars valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 06 Şubat 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez DHA

2023-02-05 21:52:45



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