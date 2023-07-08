Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ağrı'da arazi kavgasına giden jandarmadan 2 uzman çavuş omzundan vurularak yaralandı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 20:05
        Ağrı'da arazi kavgasına giden jandarmadan 2 uzman çavuş omzundan vurularak yaralandı

        Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı)AĞRI'nın Patnos ilçesinde 2 kardeş ve aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah, taş ve sopalı kavgaya müdahaleye gelen jandarma ekibinden 2 uzman çavuş omzundan silahla vurularak yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Patnos ilçesinin Dedeli beldesine bağlı Üzümlü mezrasında yaşandı. Mezrada yaşayan 2 kardeş ve aileleri arasında arazi nedeniyle silah, taş ve sopalı kavga çıktı. İhbar üzerine mezraya giden jandarma kavgaya müdahale etti. Açılan ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş M.S.S. (33) ve M.C.K. (30) omzundan yaralandı. Yaralı uzman çavuşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan uzman çavuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI

        2023-07-08 20:04:52

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da yüzleri maskeli grup, 3 kişiyi sopalarla dövdü
        Ağrı'da yüzleri maskeli grup, 3 kişiyi sopalarla dövdü
        Gölete giren koyunu kurtarmak isteyen Arsalan, suya düşüp boğuldu
        Gölete giren koyunu kurtarmak isteyen Arsalan, suya düşüp boğuldu
        Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Savcı Sayan'ın yeğeni toprağa verildi
        Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Savcı Sayan'ın yeğeni toprağa verildi
        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla davasında 7 beraat kararının bozulmasını istedi
        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla davasında 7 beraat kararının bozulmasını istedi
        Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan Savcı Sayan'ın yeğeni kurtarılamadı
        Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan Savcı Sayan'ın yeğeni kurtarılamadı
        Ağrı'da seyir halindeki TIR yandı
        Ağrı'da seyir halindeki TIR yandı