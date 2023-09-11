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        Güvenlik korucusu, evi terk eden eşi ile kayınbiraderini öldürdü

        AĞRI'nınPatnosilçesinde güvenlik korucusu Metin Tunç (27), bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına giden eşi Birsel (24) ile kayınbiraderi Fecri Tunç'u (32) tabancayla vurarak öldürdü. Kayınvalidesi ile öldürdüğü kayınbiraderinin eşini de yaralayan Metin Tunç, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:02
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        Güvenlik korucusu, evi terk eden eşi ile kayınbiraderini öldürdü
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        Olay, saat 01.00 sıralarında Patnos ilçesi Cami Mahallesi´nde meydana geldi. Güvenlik korucusu Metin Tunç, bir süre önce evi terk eden eşi Birsel´in kaldığı, aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, eşi ve onun ailesine peş peşe ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Tunç´un kayınbiraderi Fecri Tunç´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan eşi Birsel Tunç ile kayınvalidesi Hatun (50) ve kayınbiraderinin eşi Nuriye Tunç (28) ise hastaneye kaldırıldı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan Birsel Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hatun ve Nuriye Tunç'un tedavilerinin Patnos Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi. Olayı haber alıp gelen Tunç ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

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