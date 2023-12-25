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        Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

        AĞRI´nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları yapan iş makinesi, tipi nedeniyle 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada operatör Necati Şen (40) ile mezrada kalan koyunlarını almak için geldikleri noktada kar ve tipi başlayınca tekrar iş makinesiyle dönüşe geçen Mustafa Taşdemir (40), Yasin Taşdemir (27) ve Raif Aydın (45) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:55
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        Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
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        AĞRI´nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları yapan iş makinesi, tipi nedeniyle 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada operatör Necati Şen (40) ile mezrada kalan koyunlarını almak için geldikleri noktada kar ve tipi başlayınca tekrar iş makinesiyle dönüşe geçen Mustafa Taşdemir (40), Yasin Taşdemir (27) ve Raif Aydın (45) hayatını kaybetti.

        Olay, pazar günü akşam saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında meydana geldi. Koyunlarının bulunduğu bölgedeki yaklaşık 200 metrelik yolun açılmasını isteyen sürü sahipleri İl Özel İdare Müdürlüğü'nden yardım istedi. Köye gelen operatör Necati Şen, kullandığı iş makinesine mezradan aldığı 3 kişiyle yaklaşık 200 metre uzaklıktaki koyunların bulunduğu yere gitti. Ancak yoğun tipi nedeniyle koyunlara ulaşamayan Şen ve yanındakilerin içinde bulunduğu kepçe, dönüşte yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. 

        Kazanın hemen ardından mezrada yaşayanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak ihbarda bulundu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile güçlükle iş makinesine ulaşan AFAD, UMKE, jandarma ve köy korucuları, kepçe operatörü Necati Şen'i yaralı olarak buldu. Ekipler, yaklaşık 500 metre taşıdıkları kepçe operatörünü paletli ambulansa ulaştırdı. Ekipler, iş makinesindeki Mustafa Taşdemir'in de cansız bedenine ulaştı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Necati Şen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 

        SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

        Yoğun kar fırtınası sebebiyle arama ekipleri ve vatandaşlar kepçedeki Yasin Taşdemir ve Raif Aydın'ı bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü bölgede ekipler ve köylüler ellerine geçirdikleri malzemelerle karlı zeminde arama yaptı. Fırtına sebebiyle ara verilen çalışmalara hava durumunun normale dönmesiyle yeniden başlandı. Daha sonra yapılan vatandaşların da katıldığı aramalarda Yasin Taşdemir ile Raif Aydın'ın cansız bedenleri bulundu. Bulundukları yerden çıkarılan 2 kişinin cenazesi Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada 200'e yakın koyunun da kar ve tipide öldüğü öğrenildi. 

        'TİPİDE YOLU GÖREMEMİŞ'

        Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, "Koyunların bulunduğu yaklaşık 200 metre uzaklıktaki yere gitmek için kepçeye binen 3 kişi, bölgede yol açma çalışması yapan Necati Şen'in kullandığı kepçeye tekrar binip geri dönmek istemişler. Tipide operatör yolu göremeyince uçurumdan yuvarlanmışlar. Gece yapılan aramada yaralı kurtarılan kepçe operatörü hastanede hayatını kaybetti. Dün akşam ve bu gün yapılan çalışmalar sonucu hepsinin cenazesine ulaşıldı. Yüksekten düşmeleri sebebiyle cenazeler etrafa savrulmuş. Birini de kepçenin altından güçlükle çıkardık. Acımız büyük ve çok üzücü bir olay. Tipide 200e yakın koyun da telef oldu" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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