Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu

        AĞRI'da, yoğun kar sonrası yolu kapanan köyde rahatsızlanan ve mahsur kalan kalp hastası, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 23:45 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI'da, yoğun kar sonrası yolu kapanan köyde rahatsızlanan ve mahsur kalan kalp hastası, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı. 

        Ağrı'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası birçok köyün ilçe ve kent merkeziyle karayolu bağlantısı kesildi. Yolu kapanan merkeze bağlı Soğan köyünde rahatsızlanan kalp hastası 47 yaşındaki C.A., mahsur kaldı. Hasta yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, sağlık ve İl Özel İdaresi´ne bağlı ekipler seferber oldu.

        İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açarken, hasta C.A. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. C.A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Fenomen çift tutuklandı
        Fenomen çift tutuklandı
        "Bravo Kasımpaşa!"
        "Bravo Kasımpaşa!"
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        "Bıraktığı yerden!.."
        "Bıraktığı yerden!.."
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da kar nedeniyle İpek Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor
        Ağrı'da kar nedeniyle İpek Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildi
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildi
        İran plakalı TIR'da 2 milyon 754 bin TL'lik botoks malzemesi ele geçirildi
        İran plakalı TIR'da 2 milyon 754 bin TL'lik botoks malzemesi ele geçirildi
        Ağrı'da düzenlenen "Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" tamamlandı
        Ağrı'da düzenlenen "Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" tamamlandı
        Ağrı'da krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu ele...
        Ağrı'da krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu ele...
        Ağrı'da düzenlenen "Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" başladı
        Ağrı'da düzenlenen "Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" başladı