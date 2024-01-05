Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu AĞRI'da, yoğun kar sonrası yolu kapanan köyde rahatsızlanan ve mahsur kalan kalp hastası, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

AĞRI'da, yoğun kar sonrası yolu kapanan köyde rahatsızlanan ve mahsur kalan kalp hastası, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası birçok köyün ilçe ve kent merkeziyle karayolu bağlantısı kesildi. Yolu kapanan merkeze bağlı Soğan köyünde rahatsızlanan kalp hastası 47 yaşındaki C.A., mahsur kaldı. Hasta yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, sağlık ve İl Özel İdaresi´ne bağlı ekipler seferber oldu.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açarken, hasta C.A. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. C.A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.