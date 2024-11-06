Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

AĞRI'nın Patnos ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

MİT Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin el yapımı patlayıcıyla eylem yapabileceği bilgisi doğrultusunda Patnos ilçesinde bir adrese baskın yaptı. Polis, evde yaptığı aramada kablo, havai fişek, pil, dirsek boru ve boruya bağlanmış kablo, saat, çivi, havai fişekten elde edildiği ve barut olabileceği değerlendirilen 200 gram toz madde ele geçirildi. Operasyonda, Y.D., F.C., M.F.G., İ.C. ve V.E.A. yakalanıp gözaltına alındı.