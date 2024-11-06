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        Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

        AĞRI'nın Patnos ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:35
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        Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
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        AĞRI'nın Patnos ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

        MİT Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin el yapımı patlayıcıyla eylem yapabileceği bilgisi doğrultusunda Patnos ilçesinde bir adrese baskın yaptı. Polis, evde yaptığı aramada kablo, havai fişek, pil, dirsek boru ve boruya bağlanmış kablo, saat, çivi, havai fişekten elde edildiği ve barut olabileceği değerlendirilen 200 gram toz madde ele geçirildi. Operasyonda, Y.D., F.C., M.F.G., İ.C. ve V.E.A. yakalanıp gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.C. ve V.E.A. tutuklandı, Y.D., F.C. ve M.F.G. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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