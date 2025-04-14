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        Ağrı'da eğitime kar engeli; Yolda kalan araçlar için küreme çalışması başlatıldı

        AĞRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 00:44 Güncelleme: 14.04.2025 - 00:50
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        Ağrı'da eğitime kar engeli; Yolda kalan araçlar için küreme çalışması başlatıldı
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        AĞRI’da olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime 1 gün ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hamur-Tutak ilçeleri arasına yolda mahsur kalan çok sayıda aracın kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

        Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz, ilimizde devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle; öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı gözetilerek 14 Nisan 2025 Pazartesi günü, Patnos ve Taşlıçay ilçelerimizde taşımalı eğitime, merkez, Tutak, Hamur ve Eleşkirt ilçelerimizde özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerimizde hava şartları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk öngörülmediğinden eğitim- öğretime devam edilecektir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Öte yandan Ağrı'da akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Hamur-Tutak kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları 123'üncü Şube Müdürlüğü ekipleri mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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