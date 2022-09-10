Kışın sürücüleri rahatlatacak Ağrı'daki kara yolunun yapımında sona yaklaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışın sürücüleri rahatlatacak Ağrı'daki kara yolunun yapımında sona yaklaşıldı

AA

Kışın sürücüleri rahatlatacak Ağrı'daki kara yolunun yapımında sona yaklaşıldı

AĞRI (AA) - Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu projelerinden olan ve kışın ulaşımı rahatlatacak 79 kilometrelik Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolundaki çalışmalarda sona gelindi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, çalışmaların yoğunlaştığı Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolunda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Çelebi, incelemeler sonrası AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 29 Ekim 2022'de yolu ulaşıma açmayı hedeflediklerini söyledi.

Yolun 79 kilometre olduğunu belirten Çelebi, şöyle konuştu:

"Bu yol, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan stratejik bir yoldur. Ağrı'da yapılan bu yoldaki viyadüğün benzeri Doğu Anadolu'da yok. Ben hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de ulaştırma bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yolun bitimiyle Erzurum'dan Van'a kadar hiç duraksamadan duble yolda emniyetli ve konforlu şekilde seyahat edeceğiz. Eski yolda Hamur ilçesinden çıktıktan sonra Tutak'a kadar yılan gibi kıvrılan yol vardı. Orada her sene kışın buzlanma ve kar yağışlarıyla yaşanan kazalarda insanlarımız vefat ediyordu."

Çelebi, Tutak ilçesindeki yolda yer alan viyadüğün yerden yüksekliğinin 45 metre, uzunluğunun ise 335 metre olduğunu ifade ederek, şimdiye kadar viyadüğe 110 kiriş dikildiğini ve kalan 50 kirişin dikilmesinin ardından yolun ulaşıma açılacağını anlattı.

Çalışmaların devam ettiği yoldaki viyadük ve köprüler, Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da trafik kazasında 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ağrı'da trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 ...
Ağrı Dağı 'ağlıyor'
YEREL HABERLER Ağrı Dağı 'ağlıyor'
Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı
YEREL HABERLER Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ağrı'da esnaf ile şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ağrı'da esnaf ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.