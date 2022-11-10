Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ağrı'da esnafı ziyaret etti

AĞRI (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ağrı'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Kente gelen İnce, partisinin İl Başkanı Maksut Kösedağ ve beraberindekilerle Cumhuriyet ve Eski Van Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden İnce, daha sonra özçekim yapmak isteyenlerle fotoğraf çekildi.
Ziyaret sonrası Tutak ilçesine geçen İnce, 3 gün önce yolcu otobüsü ile iki tırın çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kazanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili partililerden bilgi alan İnce, hayatını kaybeden Ebrar Tatlı'nın Patnos ilçesine bağlı Doğansu köyündeki ailesine taziyede bulundu.
İnce, aileye başsağlığı diledikten sonra Van'a gitti.