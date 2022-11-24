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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Köy öğretmeni olma" hayalleri Ağrı'da gerçekleşti

AA

"Köy öğretmeni olma" hayalleri Ağrı'da gerçekleşti

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Otluca Köyü İlkokulunda görevli 3 kadın öğretmen, hayal ettikleri gibi köydeki çocuklara okulu sevdirmek ve faydalı olabilmek için çalışıyor.

Sınıf öğretmenleri Balıkesirli Saadet Cak ve Adanalı Fatma Yıldırım ile Ordulu ana sınıfı öğretmeni Nazan Erdaş, ortak olan "köyde görev yapma" hayalleriyle ilk atama yerleri olan Otluca Köyü İlkokulunda buluştu.

İlçe merkezinden servisle erken saatte geldikleri köy okulunu soğuk günlerde soba yakarak ısıtan kadın öğretmenler, kışın çetin geçtiği bölgede öğrencilerini sıcak dersliklerde karşılamanın uğraşını veriyor.

Dersler dışında çeşitli oyun ve etkinliklerle öğrencilerine okulu sevdirmeye çalışan öğretmenler, çocuklara en iyi şartlarda eğitim vermek için çabalıyor.

- Alışık olmadıkları kırsalda severek görev yapıyorlar

Velileri ziyaret edip öğrencilerin eğitimleri hakkında bilgilendiren öğretmenler, daha önce yaşamaya alışık olmadıkları kırsalda severek görev yapıyor.

Okul müdürü ve sınıf öğretmeni Saadet Cak, AA muhabirine, 3 yıldır ilk görev yeri olan okulda öğrencilere eğitim verdiğini söyledi.

45 öğrencisiyle ders dışında çeşitli etkinlikler de yaptıklarını ifade eden Cak, şöyle konuştu:

"Üniversite okurken, mezun olduğumda her zaman köy okulunda görev yapmak istiyordum. Öğrencilerin hayalini gerçekleştirmek güzeldir. Birçok öğrencimizin hayalini gerçekleştirdik. Bu yüzden köy okulu benim için önemli. Bir öğrencimizin pamuk şeker hayali vardı. Tadını çok merak ediyordu ve ömründe hiç yememişti. Pamuk şeker makinası alıp okulumuzda pamuk şeker şenliği yaparak bütün öğrencilerimize bunu ikram ettik. Başka bir çocuk da 'waffle' merak ediyordu. Waffle şenliği yaptık ve çocuklar çok eğlendiler. Eğlenerek öğrendik ve bunu diğer derslerimizle entegre ettik. Fen bilgisi ve hayat bilgisi derslerinde besinlerimiz konusunda üretimden tüketime konusunu işleyerek devam ettik."

Cak, köyde ev ziyaretleri yaptıklarını, velilerin de sık sık okula geldiğini anlatarak, "Bizi çok güzel karşılıyorlar. Evlerine gittiğimizde kapılarını açıp sofralarını kuruyorlar." dedi.

- "Soba yakmayı burada öğrendik"

Soba yakmayı köyde öğrendiğini dile getiren Cak, "Daha önce soba yakmayı bilmiyordum. Buraya geldikten sonra gerek köylülerimizden gerek gerek çocuklarımızın desteğiyle öğrendik. Zorlandığımız noktalarda velilerimiz ve öğrencilerimiz bize destek oluyor. En büyük hayalim öğrencilerimin hayalini daha fazla gerçekleştirmek ve onların iyi bir meslek sahibi olduğunu görebilmek." diye konuştu.

Öğrencilerinin çok başarılı olduğunu vurgulayan Cak, "Ben Ağrı'yı ve burayı bilerek tercih ettim. Tutak'ta sadece bu köy okulunu yazdım. Çok istiyordum ve isteğim oldu. Kış çok yoğun geçiyor. Geçen sene mart ve nisan aylarında burada kar gördük. Karın kalınlığı boyumuzu geçiyordu. Yaşadığım memlekette hiç kar yağmaz. İlk defa burada kar gördüm. Kışın öğrencilerle kar topu savaşı yapıp kızaklarla kayıyoruz. Her şeyi eğlence haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Fatma Yıldırım da köy okullarındaki çocukların kendilerine ihtiyacı olduğunu ve onların ufkunu açmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Nazan Erdaş da bu yıl Otluca'da göreve başladığını, köy okulunda çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırladığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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