Ağrı'da kamyonetle çarpışan hafif ticari araçtaki 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı

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AĞRI (AA) - Ağrı’nın Tutak ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı.

Barış Alkan idaresindeki 53 FL 618 plakalı kamyonet, Van-Ağrı kara yolunun Karayazı Kavşağı'nda Ferzende Bulut'un kullandığı ve içerisinde öğretmenlerin bulunduğu 33 NLD 73 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Bulut ile aynı araçtaki öğretmenler N.K, F.K, G.K, D.S. ve M.Y yaralandı.

Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Tutak ilçesinde görevli öğretmenlerin Destekleme ve Yetiştirme Kursu kapsamında köy okullarına giderken kaza yaptıkları öğrenildi.



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