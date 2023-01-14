Ağrı'da 250 kişiye iş kapısı olan çakmak fabrikası iki ülkeye ihracat yapıyor

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 250 kişinin istihdam edildiği fabrikada üretilen çakmaklar, ülkenin birçok iline ve yurt dışına pazarlanıyor.

Doğubayazıtlı girişimci Bekir Karaaslan'ın yaklaşık 5 yıl önce devletin sağladığı yatırım teşviklerinden yararlanarak kurduğu fabrikada, çakmak üretimi devam diyor.

Çalışanlarının büyük bölümü kadınlardan oluşan ve yaklaşık 250 kişiye iş olanağı sağlayan fabrikada üretilen çakmaklar, Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç ediliyor.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile fabrikayı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, gazetecilere, bölgenin üretim kapasitesinin yüksek olduğunu söyledi.

Fabrikanın istihdama önemli katkı sağladığını bildiren Varol, şunları dile getirdi:

"Burada 20'den fazla çakmak modeli üretiliyor. Hem iç hem de dış pazara önemli bir satış hacimleri var. Fabrikanın üretim kapasitesi günlük 400 bin ama ortalama 250-300 bin üretim var. İhtiyaç duyulduğunda çok rahatlıkla bu rakamı 400 bine çıkarabiliyorlar. Ukrayna ve Kıbrıs'a ihracat yapan bir firmadan bahsediyoruz ve bunu Doğubayazıt'ta gerçekleştiriyorlar. Bu çok önemli bir başarı. Biz de bunu takdir ediyoruz ve devletimizin imkanlarıyla elimizden geldiğince arkadaşları desteklemeye çalışıyoruz. Onlar da bu desteklere, sürekli olarak üretim ve istihdamı artırarak katkıda bulunuyorlar. Yakın zamanda fabrikaya yeni bir ünite daha ilave ettiler."

Varol, fabrikada istihdam edilen kişi sayısının artacağını ve daha fazla insana iş olanağı sağlanacağını ifade etti.

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