Ağrı'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Dinçer Boztepe idaresindeki 04 D 2178 plakalı hafif ticari araç, Karapazar-Budak köyü yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde araçtaki H.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Boztepe ile M.B, ambulansla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



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