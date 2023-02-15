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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da öğrenciler depremzedeler için soba ve hijyen malzemesi üretiyor

AA

Ağrı'da öğrenciler depremzedeler için soba ve hijyen malzemesi üretiyor

AĞRI (AA) - Ağrı'daki meslek liselerinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için öğrenci ve usta öğreticilerce soba ile hijyen malzemeleri üretiliyor.

Kentte, Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen kampanya kapsamında, yardımların tır ve kamyonlarla deprem bölgesindeki illere gönderilmesine devam ediliyor.

Eleşkirt ilçesinde bulunan Mesleki ve Anadolu Lisesindeki usta öğreticiler, öğrencilerin de yardımıyla depremlerden etkilenenlerin ısınma ihtiyacına katkı sunmak için varilleri sobaya dönüştürüyor.

İl merkezindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri de depremzedeler için dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı gibi hijyen malzemeler üretiyor.

Üretilen sobalar ve hijyen malzemeleri, Valilik koordinesindeki kabul deposuna teslim edilerek tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illere çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

- 280 soba gönderdiler 200'ü de hazırlanıyor

Kurum olarak her zaman depremzedelerin yardımına hazır olduklarını belirten Kökrek, şöyle konuştu:

"Eleşkirt ilçemizde bulunan meslek lisemizde depremin ilk gününden itibaren 37 bin ekmek üretip bölgeye sevk ettik. Akabinde de günlük 10 bin ekmek üreterek deprem bölgesine sevkiyatlarını yaptık. Ayrıca aynı okulumuzda deprem sonrası vatandaşlarımızın ısınma ihtiyaçlarını gidermek için soba üretiyoruz. Şu ana kadar 280 soba üretip teslim ettik. 200 sobamızın da üretimi devam ediyor ve en kısa zamanda bunların da teslimatı gerçekleştirilecek."

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