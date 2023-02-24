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UMKE gönüllüsü kızına verdiği "kız çocuğu kurtaracağım" sözünü tuttu

AA

UMKE gönüllüsü kızına verdiği "kız çocuğu kurtaracağım" sözünü tuttu

AĞRI (AA) - YASİN ÇAVDAR - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde görevli sağlık personeli Selçuk Kahriman, kızına verdiği "gidip senin yaşında küçük bir kızı kurtaracağım" sözünü yerine getirdi.

Eleşkirt ilçesinde görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Pazarcık merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş'a giderek kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Kente ilk ulaştıklarında karşılaştıkları yıkım karşısında gözyaşı döken ve evlatlarıyla yaşıt çocukları kurtarınca moral bulan sağlık ekibi, deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra ilçeye döndü.

Evine dönen UMKE görevlilerinden Selçuk Kahriman, AA muhabirine, deprem bölgesinde daha fazla kişiyi enkaz altından kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Ailesiyle vedalaşırken kızıyla arasında geçen duygusal diyalogdan bahseden Kahriman, şöyle konuştu:

"Evde çantamı hazırlayıp çıkarken kızım ilk başta gitmeme izin vermedi. Ona söz verdim ve 'gidip senin yaşında küçük bir kız çocuğu kurtaracağım' dedim. Deprem alanına ulaştığımız ilk an bu nasip oldu ve Allah'ıma şükürler olsun kızım yaşında bir kız çocuğunu ekiple beraber kurtardık. O kızı kucağıma alıp öptüğümde aynı kızımı öperken aldığım tadı ve duyguyu aldım ve diyebilirim ki dünyanın en mutlu insanıydım o an. Bu duygular anlatılamaz, aynı zamanda sevindiğimiz ve üzüldüğümüz anlar oldu."

Eleşkirt 112 Sorumlusu Yakup Akkoyun ise 13 yıldır UMKE görevlisi olduğunu, Van ile Elazığ'da yaşanan depremlerde de görev yaptığını aktardı.

- "Arkadaşlarımın da benim gibi ağladıklarını gördüm"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok büyük olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Depremlerle alakalı Van ve Elazığ'da da tecrübelerimiz oldu fakat bu bölgede yaşadığımız afet çok farklıydı. Depremin olduğunu öğrendikten sonra ilçeden 2 ambulansımız ve UMKE timiyle ivedi bir şekilde bölgeye hareket ettik. Sağlıkçı 2 arkadaşımla olay yerine vardığımızda birden fazla duygusal durum yaşadım. Enkaz altından yaklaşık 5 yaralı çıkardık, ilk enkazın başına gittiğimizde şehrin durumunu görür görmez şok ve şaşkınlık içerisindeydik. Farkında olmadan enkazın altından gelen seslerden dolayı gözyaşlarımı tutamadım, dönüp 2 meslek arkadaşıma baktığımda onların da benim gibi hüngür hüngür ağladıklarını gördüm ve bu durumu ömrüm boyunca hiç unutmayacağım."

- "LGS sınavım ne olacak diye sordu"

Eleşkirt UMKE Birim Sorumlusu Yunus Yılmaz da deprem bölgesine ilk giden ekipler arasında olduklarını anlattı.

AFAD ve Kızılay ile hareket ettiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Beni en çok etkileyen olayı anlatmak istiyorum. Sude 13 yaşındaydı ve enkaz altındaydı. O ve babası olay yerinde ilk sesi duyduğumuzda Sude 'beni kurtarın' diye yalvarıyordu, çok derinlerdeydi. 5 katlı bir binanın 2. katında merdiven boşluğundaydılar. Olay yerinde AFAD ile çalışmalarımız sonucunda Sude'ye ulaştık ama enkaz altından çıkarmak için bayağı mücadele ettik. Onunla geçen diyaloğumuzda 8. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi ve ilk sorduğu soru ise 'LGS sınavım ne olacak' şeklindeydi. Aynı zamanda benim kızım da Sude ile yaşıt ve oda bu sene LGS sınavına girecek. Kitaplarını sordu, merak etmemesini ve kitaplarını tedarik edeceğimizi söyledik. Sude'yi 9 saat çalışma sonrasında el birliğiyle o enkazın altından babasıyla beraber çıkardık. Sude'yi kucağımıza aldığımız zaman bayağı duygulanmıştım. Sude bize çok teşekkür etti. Bizimle tekrardan konuşmak istediğini söyledi. Tabi biz de olaydan sonra şu an Sude'nin tedavisini takip ediyoruz, arayıp soruyoruz ve genel durumu gayet iyi."

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