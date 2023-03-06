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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılı öğrenciler bir günlük okul harçlıklarını depremzedelere bağışladı

AA

Ağrılı öğrenciler bir günlük okul harçlıklarını depremzedelere bağışladı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesindeki öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere bir günlük okul harçlıklarıyla destek oldu.

İlçede öğrencilerin talebi üzerine Kaymakamlık koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okullarda "Harçlığımı Arkadaşımla Paylaşıyorum" projesi hayata geçirildi.

Öğrenciler, bir günlük harçlıklarını sınıflarda üzerinde "Mutluluk Kavanozu" yazılı kumbaralara attı. İlçe genelindeki öğrencilerin bağışladığı 66 bin lira, Kızılay ve AFAD hesaplarına aktarıldı.

Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, depremlerden sonra ilçedeki vatandaşlar ve öğrencilerin depremzedelere yardımda bulunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

Depremzedelere yardımlara devam edeceklerini anlatan Aslantatar, şöyle konuştu:

"Köylerde yaşayan annelerimiz depremin ilk günlerinde 50 bine yakın ekmek pişirip içlerine kahvaltılık koyarak bölgeye gönderdiler. Aynı şekilde okullar açıldıktan sonra öğrenci kardeşlerimizin gösterdiği duyarlılık bizi ayrı şekilde mutlu etmiştir. Bunun üzerine Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tüm okullarda 'Harçlığımı Arkadaşımla Paylaşıyorum' şeklinde kampanya düzenlenmiştir. Anadolu insanının içinde var olan kadirşinaslık bağış kampanyasına da yansımıştır."

İlçede misafir edilen depremzedelerin her türlü ihtiyacını yerine getirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Aslantatar, "Bütün öğrencilerimiz elinden gelen nakdi desteği verme gayretinde olmuştur. Depremin ilk anlarından itibaren ilçemizdeki hemşerilerimizce en az 5 tır yardım ve 1 milyon liranın üzerinde yardım gönderilmiştir. İlçemize gelen depremzede kardeşlerimize, Tutak halkı hem de devletimiz olarak elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Evler ayarlanıyor ve gerekli bütün malzemeler temin edilip vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz." diye konuştu.

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