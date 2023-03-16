Eleşkirt'teki öğrenciler Gençlik Merkezi'nde el sanatlarını öğreniyor

AĞRI (AA) - Ağrının Eleşkirt ilçesinde öğrenciler, Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarla el sanatlarını öğreniyor.

İlçedeki Gençlik Merkezi bünyesinde açılan filografi, ahşap yakma, tuval ve resim çizme kursları, öğrencilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Boş zamanlarını merkezde değerlendiren öğrenciler, el sanatları yeteneklerini geliştiriyor.

Usta öğretici Ahmet Yıldız, AA muhabirine, çeşitli kurslarla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin birbirinden güzel ürünler ürettiklerini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Gençlik Merkezi'nde geleneksel el sanatları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimize el sanatları öğretiyoruz. Yapmış oldukları çalışmalarla evlerine süs eşyaları yapabiliyorlar. Bunu ileriye taşıyıp ticarete de dökebilirler. Tuval çalışmaları ve harf sanatları gibi birçok geleneksel çalışmaları burada yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar üniversite düzeyinde ama biz burada 14-15 yaşındaki çocuklarla devam ediyoruz. Bu çalışmalar Eleşkirt için ve bizim için çok büyük bir başarıdır. Müdürümüz ve ekip arkadaşlarımız bu konularda çok duyarlılar. Her konuda bize destekleri oluyor ve çocukların önünü açıyorlar. tütün sınıfları istediğimiz gibi kullanıyoruz."

Öğrencilerden Nazlıcan Öksüz de boş zamanlarında kursa gelerek resim çizdiğini ve bu şekilde yeteneğinin farkına vardığını anlattı.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.